Ancora un Daspo Urbano da parte della Polizia locale di Sassuolo

Un altro “Daspo Urbano” emesso dalla Polizia Locale di Sassuolo venerdì scorso, nel corso del mercato ambulante settimanale.

Durante l’attività di controllo e tutela del territorio nell’area di mercato ordinario del martedì e venerdì, infatti, la Polizia Locale ha contestato, ad una donna un provvedimento di ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, il cosiddetto “Daspo Urbano”, così come previsto dal D.L. 14/2007; per aver impedito la libera fruizione e accessibilità dei luoghi pubblici importunando in maniera molesta i fruitori del mercato.

“La Polizia Locale – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – svolge quotidianamente l’attività per il contrasto alla diffusione della microcriminalità sia in centro, che nei parchi pubblici e nei luoghi sensibili di tutto il territorio comunale sfruttando le proprie competenze e conoscenze. Questo provvedimento si aggiunge ad altri accertamenti e controlli svolti dagli agenti nell’ultimo periodo che costantemente presidiano il territorio comunale per assicurare ai cittadini un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale e delle attività all’interno dei centri urbani. Abbiamo aumentato i controlli – conclude il Sindaco – anche per dare riscontro alle perplessità avanzate da alcuni commercianti nel corso dell’incontro fatto con le Forze dell’Ordine: una richiesta d’aiuto che sicuramente non rimarrà inascoltata “.