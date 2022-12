30enne muore in incidente sul lavoro a Borgo Panigale

Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9:00 in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale, a Bologna. Dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone precipitando all’interno dell’edificio. Sul posto l’automedica del 118 e i carabinieri.