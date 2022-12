Tennis, Campionato Nazionale A1 maschile, ritorno playout: Sporting Club missione compiuta

Lo Sporting Club Sassuolo, nella gara di ritorno del tabellone playout dei Campionati Italiani di serie A1, centra l’obiettivo salvezza sconfiggendo il TC Genova.

Forti del vantaggio ottenuto nella gara di andata, in cui lo Sporting ha sconfitto nettamente i genovesi per 5 a 1, alla formazione sassolese bastava portare a casa due incontri dei sei a disposizione, e così è stato, con l’aggiunta del singolare di Ricci, rendendo praticamente inutile la disputa del quarto singolare e i due doppi.

Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Mattia Ricci hanno, infatti, consolidato il risultato dell’andata confermando lo Sporting Club Sassuolo nella massima serie anche per il 2023.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto la dirigenza del club di Via Vandelli per la tenacia con cui i propri atleti hanno inseguito questo importantissimo risultato che vedrà per il 2023 lo Sporting Club Sassuolo schierare una formazione maschile in A1 e un’altra in A2, unico club in Italia.

Questi i risultati degli incontri giocati: Dalla Valle batte Escofier 4/6 7/6 62, Bondioli batte Cadenasso 7/6 7/6, Ricci batte Picco 1/0 ritiro.