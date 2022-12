Risultato convincente per le giallonere della Sasco Rotellistica Scandianese

Alla prima stagionale nella femminile senior, valevole per il raggruppamento A della Coppa Italia, in condizioni che più difficili era veramente difficile ipotizzare, le giallonere della Sasco Rotellistica Scandianese portano a casa un risultato convincente.

Sei a uno il finale sulla pista di casa, in una gara che era stata preceduta da innumerevoli episodi avversi: aveva iniziato la giovane azzurrina Anna Berti indisponibile lunedì per un malessere di stagione ed è stata seguita, subito dopo, da Valeria Calia che è rimasta fuori tutta la settimana così come fuori era rimasta l’Argentina Agustina Pinto per un residuo di uno strappo all’inguine trattato con laser e periodo di riposo.

Fin qua ce n’era già abbastanza per preoccuparsi ma eravamo solo all’inizio poiché proprio alla vigilia della gara anche il portiere Greta Ganassi si era fermata per un malessere e, la stessa giornata dell’incontro, anche l’altra Argentina, Maria Victoria Gimeno non si è sentita bene.

In ogni caso e nonostante tutto, la squadra del presidente Ganassi si è stretta e unita come più non si può, e tutte hanno risposto presente alla convocazione del mister e così si è potuto portare avanti ciò che era stato preparato.

Parlando finalmente di aspetti tecnici, l’altra incognita della gara era la consapevolezza che il Modena avrebbe potuto giocare a zona, e così è stato, ma il mister Barbieri ha adottato una tattica dinamica contro questo tipo di difesa per non farsi imbrigliare e si è rivelata vincente.

Primi cinque minuti di gioco perfetti per personalità e possesso palla che già facevano suppore un predominio della Sasco ma, come se ancora non bastassero tutte le avversie precedenti la gara, ecco che in un passaggio aereo Alice Montoni in maniera del tutto fortuita e sfortunata, colpisce in pieno volto Valeria Calia che sarà poi costretta a lasciare l’impianto di gioco per farsi suturare nel viso con 5 punti.

Nonostante tutto e a dimostrazione di una grande forza di squadra, le ragazze della Rotellistica non si sono disunite e in maniera periodica e costante sono andate a segno con regolarità: tre gol nel primo tempo e tre nel secondo con le tre doppiette di Agustina Pinto, Mavi Gimeno e Anna Berti che regalano il momentaneo primo posto in classifica.

Unica sbavatura di una gara condotta ottimamente, aver subito l’unica rete nel finale del primo tempo, causata da tre errori difensivi in sequenza, che ha portato un po’ di apprensione.

A dimostrazione di una solidità di squadra arrivata già a un buon punto, le ragazze hanno continuato a macinare gioco e di conseguenza a suggellare un risultato meritato e cercato ad ogni costo.

Ottimo l’apporto di tutte le componenti del gruppo che danno la consapevolezza che Mister Barbieri abbia a disposizione varie soluzioni di gioco.

Buon pubblico sugli spalti nonostante la concomitanza con la partita di serie A2 dell’altra società di Scandiano.

Sugli spalti anche il titolare della Sasco (main sponsor della Rotellistica) che ha espresso tutta la soddisfazione per una partita che a suo avviso è stata giocata molto bene.

Questa gara è solo la metà del lavoro da svolgere per arrivare alla finale, infatti domenica prossima, la sfida conclusiva con il Valdagno deciderà chi sarà la finalista di Coppa Italia di questo girone.

Chiaro che, in ogni caso, questa sia stata una bella iniezione di fiducia, necessaria dopo tre mesi di lavoro in cui era impossibile capire il livello a cui si era arrivati.

In casa Rotellistica la soddisfazione a fine partita era palpabile, poiché si è dimostrato di essere solidi sia nel modo di giocare che, soprattutto, nell’aspetto di squadra.

(Uff. stampa Rot.ca Scandianese)