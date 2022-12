Giacobazzi da applausi, con Siena arriva l’ottava vittoria

Un’altra prestazione autorevole per il Giacobazzi, che a Collegarola vince 59-0 col Cus Siena e consolida il primato in classifica grazie all’ottavo successo consecutivo in campionato. Gara a senso unico allo stadio Luciano Zanetti, con capitan Michelini e compagni autori di una grande prova di squadra, superiori in mischia e brillanti in fase offensiva con la linea di trequarti.

Linea verde per la mediana, con Mazzi apertura e Lloyd numero 9, mentre nel pacchetto di mischia cambia solo il tallonatore, con Operoso al posto di Rodriguez. Il primo tempo è forse una delle più belle frazioni giocate dal Modena in stagione: il Giacobazzi attacca già dai primi minuti e chiude gli ospiti dentro la linea dei 22 metri. Siena capitola al 10’: quando Lloyd riparte in velocità sulla linea dei 5 metri, l’ovale viaggia velocemente sulla sinistra e Orlandi sfrutta la superiorità numerica per andare a bersaglio. Il raddoppio arriva al minuto 18: il calcio di Mazzi a superare la difesa ha un rimbalzo fortunato che Trotta raccoglie e deposita in meta. Al 22’ è Lloyd ad andare a segno, ancora grazie ad una ripartenza veloce a pochi metri dalla linea di meta, poi ci pensa la mischia ad incrementare il bottino con una maul che termina in area di meta con Operoso. Prima della mezz’ora arriva anche la quinta meta biancoverdeblù grazie ad una spettacolare azione alla mano aperta da un break di Stefano Carta e chiusa da Orlandi che trova l’angolo giusto e supera la linea avversaria. Il primo tempo si chiude con un’altra meta da manuale confezionata dalla trequarti: avanzamento centrale di Mazzi, che innesca Trotta, bravo ad infilarsi nello spazio e mettere a referto la sesta meta del match. Nel finale Cus Siena ha un moto d’orgoglio, ma Modena non ci sta a subire punti e il parziale si chiude sul 38-0.

Ripresa meno vivace, nella quale Modena pensa più ad amministrare il vantaggio, senza spingere troppo sull’acceleratore. Al 10’ è Barbolini a migliorare ancora il suo rapporto tra minuti giocati e mete segnate, poi al 57’ Operoso sfonda da posizione centrale e scarica su Marco Venturelli, che non sbaglia. Coach Rovina completa le sostituzioni, concedendo minuti a chi finora è stato impiegato di meno. Nel finale metta la sua firma nel tabellino anche Carlo Mazzi, che si mette in proprio per segnare la nona e ultima meta del match.

La classifica parziale vede ora il Giacobazzi in testa a quota 38 punti, con Florentia prima ad inseguire con 6 lunghezze di meno e la cadetta del Viadana terza con 31 punti, ma il riposo già effettuato. Nel prossimo turno capitan Michelini e compagni faranno visita al Rugby Jesi, nell’ultima trasferta stagionale.

Serie B (girone 2), risultati 8° turno: Bologna Rugby-Firenze 9-34 (0-5), UR San Benedetto-Imola 46-27 (5-1), Giacobazzi Modena-Cus Siena 59-0 (5-0), Lions Amaranto-Viadana B 17-36 (0-5), Florentia-Jesi 66-5 (5-0). Riposa: Highlanders Formigine.

Classifica: Giacobazzi Modena 38, Florentia 32, Viadana B 31, Bologna Rugby 29, Firenze 18, Jesi 13, Highlanders Formigine 12, UR San Benedetto 11, Lions Amaranto 7, Cus Siena 6, Imola 2.

Prossima giornata, 9° turno (11/12/2022): Firenze-Lions Amaranto, Imola-Highlanders Formigine, Jesi-Giacobazzi Modena, Cus Siena-UR San Benedetto, Viadana B-Bologna Rugby. Riposa: Florentia.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Cus Siena 59-0

Marcature: 10’ meta Orlandi, 18’ meta Trotta tr Michelini, 22’ meta Lloyd tr Michelini, 27’ meta Operoso, 29’ meta Orlandi tr Michelini, 34’ meta Trotta tr Michelini; 50’ meta Barbolini tr Michelini, 57’ meta Venturelli M. tr Michelini, 73’ meta Mazzi tr Rinaldi.

Giacobazzi Modena: Assandri; Trotta (52’ Rinaldi), Orlandi, Michelini (58’ Pilati), Barbolini; Mazzi, Lloyd (68’ Picheo); Debortoli (55’ Venturelli L.), Flores (48’ Bellei S.), Carta; Venturelli M., Bellei M.; Malisano (64’ Effah), Operoso, Morelli (41’ Flammia). All. Rovina.

Cus Siena: Finnigan Kilby; Gembal, Sanniti, Bartalini, Belardi; Trefoloni, Sampieri; Finetti, Fusi, Palagi; Carmignani, Ricci; Pacenti, Bernini, Rocchigiani. A disposizione: Comandi, Amarabon, Parigi, Faleri, Castagnini, Taibi, Mussato. All. Romei.

Arbitro: Maria Clotilde Benvenuti (Roma).

Note: Risultato primo tempo: 38-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Siena 0.

(foto in allegato di Sara Bonfiglioli)