Tante idee per i regali natalizi a San Felice con “Arte e ingegno”

Sabato 3 e domenica 4 dicembre si svolgerà a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round di via Bassoli, “Arte e ingegno. Christmas edition”, l’unico mercatino dell’Area Nord dei prodotti realizzati a mano, in cui trovare tante idee originali per i regali di Natale. Locale chiuso e riscaldato. Sabato l’orario di apertura sarà dalle 15 alle 20, mentre domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 20. Organizza l’associazione “Colla, fili e fantasia” con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di San Felice.