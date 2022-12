Domani a Sassuolo inaugura “Marmellando Lab”

Si svolgerà domani, sabato 3 dicembre a partire dalle ore 10,30, l’inaugurazione di “Marmellando Lab, in via Mazzini 383: le marmellate fatte come una volta…ma con qualcosa in più!

MARMELLANDO LAB nasce dall’evoluzione di una semplice esperienza di autofinanziamento realizzata negli ultimi anni, che ha coinvolto i ragazzi nel confezionamento e nella promozione di confetture (realizzate da un laboratorio artigianale del territorio) in occasione del Natale.

L’attività era nata con lo scopo di supportare e allargare le proposte associative, ma è risultato subito evidente il valore educativo e di sviluppo di abilità ed autonomie. Il lavoro infatti procedendo per passaggi codificati e ben definiti, ha permesso di osservare le attitudini personali dei ragazzi, sostenerli nei vari passaggi e promuovere lo sviluppo e il miglioramento di alcune operazioni di manualità più o meno fine.

Da queste considerazioni è nato MARMELLANDO LAB, si è passati anche alla trasformazione della frutta fresca in confettura attivando un vero e proprio laboratorio produttivo artigianale.

Nell’estate 2022, grazie alla collaborazione con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – attraverso il bando di coprogettazione con associazione di Terzo Settore per la realizzazione di progetti e interventi rivolti a persone con disabilità – è stato possibile attivare il laboratorio di produzione sociale MARMELLANDO LAB. Il laboratorio coinvolge per tre mattine alla settimana vari ragazzi diversamente abili del territorio che possono sperimentarsi in una attività occupazionale con una reale connotazione lavorativa seguendo il ciclo completo dalla produzione alla collocazione sul mercato.

Meteaperte crede fortemente nella promozione di relazioni di rete con le altre realtà territoriali e per questo motivo MARMELLANDO LAB apre le porte a importanti collaborazioni sia con privati cittadini che permettono la raccolta offrono della frutta dai propri alberi per poi farne confetture, che con associazioni del territorio; tra queste ultime merita attenzione particolare quella con l’Emporio di Solidarietà il Melograno, che fornisce esuberi di frutta che vengono trasformati, in un’ottica di non spreco, consumo responsabile e stili di vita sostenibili.

L’ASSOCIAZIONE METEAPERTE

L’Associazione Meteaperte nasce nel 2009 dall’incontro di alcune famiglie con bambini con disabilità intellettiva. L’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di offrire attività volte a favorire l’inclusione dei ragazzi con abilità differenti nella società sollecitando la loro piena autonomia.

Oggi la maggior parte dei ragazzi dell’associazione si trova ad affrontare la sfida dell’adultità, dell’uscita dalla scuola e dell’inserimento nei percorsi post scolastici e di inclusione lavorativa. Quello che garantisce continuità e stabilità alle proposte associative è l’orizzonte di senso che è stato sin dall’inizio individuato e perseguito in tutte le attività proposte, rappresentato dalla certezza che esiste un’autonomia possibile per tutti.