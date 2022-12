Canossa, senso unico alternato sul ponte della Sp 513R

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 5 dicembre fino al termine dei lavori (indicativamente il prossimo 4 marzo) tutti i giorni dalle 7,30 alle 17,30 sul ponte della Sp 513R, in località Currada di Canossa, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/ora. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria del ponte da parte della ditta Tazzioli e Magnani di Felina.