“Senza distinzione alcuna. Percorsi di uguaglianza ed equità”, dal 3 all’11 dicembre a Imola

Il Riccardo Noury, Shamsia Hassani, La valigia del Lettore, Franco Grillini, Filippo Vendemmiati, Soumaila Diawara, Asmae Dachan, Orobosa Victor, Anna Aiello, Valter Baruzzi, Annalisa Corrado, Sara Manisera, Porpora Marcasciano, Francesca Mannocchi, The Human Rights Band, Fabrizio Di Tommaso. Sono questi i protagonisti della terza edizione di Senza distinzione alcuna. Percorsi di uguaglianza ed equità, in programma ad Imola da sabato 3 dicembre a domenica 11 dicembre, nella Salannunziata (via F.lli Bandiera 11).

La rassegna si ispira alle tematiche della Dichiarazione universale dei Diritti umani che il prossimo 10 dicembre compie 74 anni e segue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, un programma di azioni a traguardi per le persone e il pianeta che comprendono pace e giustizia, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze, contrasto al cambiamento climatico per citarne solo alcuni.

Ad organizzarla è il Comune di Imola, Assessorato Pari Opportunità e Ambiente con il CEAS – Centro di Educazione Alla Sostenibilità imolese e Casa Piani, Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale in collaborazione con la Regione Emilia Romagna nell’ambito del Bando per la Pace 2022, con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, Città metropolitana di Bologna, il Piano Uguaglianza della Città metropolitana, Ausl di Imola, Amnesty International Italia e la partecipazione de Il Mosaico Libreria dei Ragazzi.

“La pandemia ha reso più fragili i diritti di tutti e l’instabilità che ne è derivata ha portato a nuovi conflitti che sono andati ad aggiungersi a quelli mai risolti. La guerra toglie il diritto principale, quello alla vita, distruggendo sentimenti, pensieri, ragione. Costruire una cultura dei diritti umani è la base imprescindibile per raggiungere la pace, quella duratura, sostenibile e sicura. Una sfida che dovrebbe essere condivisa a livello globale. Con questa rassegna, nel nostro piccolo, continuiamo a raccontare storie, ancora una volta con la mente e il cuore aperti” afferma l’assessora alle Pari Opportunità e Ambiente del Comune di Imola Elisa Spada.

“L’Aumento delle disuguaglianze è molto legato a questo tempo storico e ha ripercussioni su ogni persona. Nella sua vita quotidiana. Rischia di creare crepe nelle nostre vite. Per questo motivo abbracciamo questa rassegna, perché le tante iniziative che mette in campo riuniscono persone, intelligenze e un sapere che sono l’antidoto a tutto ciò. – commenta Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana – Chi misura la propria vita nelle disuguaglianze, osserva da un punto di vista differente e, attraverso la sua arte, può aiutare chi non è consapevole di quelle disuguaglianze.

La rassegna promossa dal Comune di Imola è in piena sintonia col nostro Piano per l’Uguaglianza. Siamo felici dell’avvio di questa nuova collaborazione”.