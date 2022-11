Terminate ieri sera le operazioni di riesumazione del presunto corpo di Saman Abbas

Si sono concluse ieri sera (27 novembre 2022) alle ore 21.00, le operazioni di supporto tecnico dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, richieste dalla Procura della Repubblica, nell’ambito della nota vicenda di cronaca nera che ruota intorno alla scomparsa della giovane Saman Abbas da Novellara.

Le operazioni sono iniziate il 19 novembre, con una prima messa in sicurezza del casolare oggetto delle ricerche, in stato di abbandono, e caratterizzato da diverse parti strutturali pericolanti.

Rimossi i materiali nella zona del possibile occultamento, gli uomini del Comando con l’ausilio dei mezzi di movimento terra, hanno consentito all’equipe dell’archeologo forense di avvicinarsi il più possibile alla salma e, quindi, di riesumare con un minuzioso lavoro manuale i resti rinvenuti.

Sarà quindi possibile a seguito degli accertamenti medico-legali disposti, stabilire l’effettiva appartenenza dei resti alla ragazza, ricercata per molto tempo, anche con la collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco, nelle vaste campagne presenti nella zona.

Le operazioni di supporto e presidio tecnico, nonché di illuminazione del sito, sono state condotte da due squadre di Vigili del Fuoco, sotto il coordinamento generale della Procura della Repubblica e dell’Arma dei Carabinieri.