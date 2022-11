Precisazione dell’Azienda USL di Modena circa l’incremento della percentuale settimanale dei casi Covid

In merito a quanto riportato dalla Fondazione GIMBE sulla crescita dei casi settimanali di Covid-19 in provincia di Modena, l’Azienda USL di Modena precisa che l’incremento percentuale attribuito alla provincia di Modena risulta errato, in quanto frutto di un accorpamento del numero di casi riferiti a due giornate che ha inficiato il confronto tra le settimane 11-17 e 18-24 novembre.

Infatti in data 17 novembre, per un problema tecnico, il sistema informativo regionale non è stato in grado di recepire il numero di casi comunicati per Modena (circa 450), casi che sono stati invece aggiunti al giorno successivo, 18 novembre, insieme ai dati comunicati per quel giorno (altri 450 circa), fornendo così 901 casi per Modena.

Dunque, la variazione percentuale settimanale ha risentito di questo disguido tecnico, facendo conteggiare il totale di due giorni – tra l’altro a cavallo tra le due settimane prese in esame – nel computo degli ultimi sette giorni.

L’incremento reale è di circa +19%, lievemente al di sotto della media nazionale.