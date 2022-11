Guardia Medica Straordinaria mercoledì nel distretto Castelnovo Ne’ Monti

Si informa che, in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, mercoledì 30 novembre sarà attivato un turno straordinario di Guardia Medica su tutte le sedi del Distretto di Castelnovo Né Monti nei seguenti orari: ore 14 – 20 sedi di C. Monti e Casina, ore 15 – 20 sede di Villa Minozzo e ore 16 – 20 sede di Busana. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro formativo. Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 – 23 11 22.