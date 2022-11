Florim ha aperto un Flagship Store a Roma

Florim ha aperto uno showroom a Roma, a pochi passi dalla celebre Piazza di Spagna e da Palazzo Chigi. Lo spazio di circa 350 mq è ubicato tra le storiche mura di Palazzo di Propaganda Fide, uno dei più importanti esempi di architettura barocca della Capitale. L’entrata e tre vetrine si affacciano in Via dei Due Macelli 50 e fanno angolo con Via di Capo le Case dove lo showroom prosegue con altre quattro vetrine. Una cornice di altissimo valore storico per promuovere il prodotto Florim e l’utilizzo delle grandi lastre come elemento di design.

Punto di riferimento indiscusso della moda e del lusso, la Capitale è una tappa obbligata per i professionisti del mondo del design, dell’arredamento e dell’architettura. L’opening è un passo ulteriore del progetto di promozione dell’immagine e avvicinamento ai grandi studi di ingegneria e architettura iniziato tredici anni fa e che ha visto susseguirsi nove aperture di spazi istituzionali nei più importanti centri del design in Italia e nel mondo.

“Continuiamo ad investire nell’apertura di nuovi spazi che ci permettono di presidiare le principali capitali mondiali dell’architettura e del design. Un percorso iniziato nel 2009 proprio in Italia, dove abbiamo aperto il primo Flagship Store a Milano, e che proseguirà nei prossimi mesi. Tutto questo con l’obiettivo di avvicinarci ai grandi studi di progettazione, promuovere le superfici Florim e l’utilizzo delle grandi lastre sia per le applicazioni tradizionali che per il settore dell’arredo – sempre più ricettivo e attento agli aspetti sostenibili dei prodotti.” – spiega Claudio Lucchese, Presidente Florim.

Gli ambienti espositivi sono stati realizzati in continuità stilistica con gli altri Showroom: Florim Gallery di Fiorano Modenese (MO) e i Flagship Store di Milano, New York, Mosca, Singapore, Francoforte, Londra, Abu Dhabi e Parigi. Quello di Roma ha un concept multifunzionale sviluppato su due livelli. Il piano terra è caratterizzato da ampie vetrine che permettono l’ingresso della luce naturale. Qui si trovano spazi interamente arredati con le superfici Florim per diverse destinazioni d’uso; a fianco un’area più tecnica dedicata alla gamma delle grandi lastre Magnum Oversize (fino a 320x160cm). Il piano interrato ospita una zona destinata alle applicazioni outdoor, un’area di lavoro riservata ad architetti e progettisti oltre ad uno spazio ad uso ufficio.

Lo Showroom è stato inaugurato giovedì 24 novembre ed è ufficialmente aperto al pubblico nei giorni e orari indicati sul sito web – https://www.florim.com/it/azienda/showroom/flagship-store-roma/