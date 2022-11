Pallacanestro, Emil Gas Scandiano – Santarcangelo 92-55

La marcia dell’Emil Gas Scandiano prosegue nel match casalingo con Santarcangelo, che resiste solo 10’ di fronte ai bianco-blu, prima di scivolare via, via sempre più indietro nel punteggio fino al 92-55 finale. Priva di Galvan, la formazione di coach Spaggiari si impone con 5 uomini in doppia cifra.

EMIL GAS SCANDIANO-DULCA SANTARCANGELO 92-55

EMIL GAS PALLACANESTRO SCANDIANO: Mazzoli, Fikri 5, Astolfi 22, Fontanili 8, Coslovi 3, Levinskis 13, Franzoni 10, Taddei 17, Canovi, Caiti 14, Imovilli. All. Spaggiari.

ABC SANTARCANGELO: Benzi, Mulazzani 6, Bonfè 2, Macaru 4, Buzzone 8, Rossi 3, Rivali, Lombardi, Mari James Daniel 10, Quaglia 22, Panzeri. All. Bernardi.

Arbitri: Pongiluppi e Squadrito di Modena.

Note: parziali 23-16, 46-23, 69-34.