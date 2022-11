Ligonchio: la Stazione Carabinieri temporaneamente ripiegata a Collagna

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia partecipa ai cittadini di Ligonchio che dal 29 novembre 2022 lo stabile che ospita la Stazione Carabinieri sarà interessato da un urgente intervento di ristrutturazione ed efficientamento ad opera della società ENEL, ente proprietario dell’immobile. Per questo motivo, da tale data, la Stazione Carabinieri di Ligonchio verrà temporaneamente ripiegata sui locali della confinante Stazione Carabinieri di Collagna.

In ogni caso, saranno garantiti i servizi di prevenzione quotidianamente svolti sul territorio, per cui la presenza dei Carabinieri sarà assicurata. Inoltre, rimarrà attivo per tutto l’arco delle 24 ore l’impianto citofonico della Stazione – posto all’esterno della Caserma – che permetterà un collegamento diretto con un operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Castelnovo nè Monti, ove poter rappresentare qualsiasi esigenza.

I cittadini che dovessero in qualche modo avere la necessità di formalizzare una denuncia, se impossibilitati a raggiungere la Stazione Carabinieri di Collagna, potranno contattarla al seguente numero 0522/897116, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in modo da rappresentare la propria esigenza e permettere ai Carabinieri di raggiungerli a Ligonchio in una data e orario concordato. Si ricorda infine che per le emergenze bisogna sempre contattare il numero 112.