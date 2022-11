Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: domenica incontro tra medici e pazienti

Domenica 27 Novembre 2022 alle ore 9.00 si terrà la ventesima edizione dell’incontro medici-pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) organizzato dalla dott.ssa Angela Bertani Responsabile del Centro MICI della Gastroenterologia della AOU Policlinico di Modena diretta dal prof. Antonio Colecchia, in stretta collaborazione con l’associazione nazionale dei pazienti AMICI Italia e con l’insostituibile contributo dei Volontari di AMICI Sezione di Modena.

Si tratta di un appuntamento annuale che ha coinvolto nel tempo molti esperti di varie discipline col fine affrontare insieme ai pazienti, ai loro familiari ed ai volontari le diverse tematiche e problematiche legate alla Malattia di Crohn ed alla Rettocolite Ulcerosa.

Le MICI sono malattie immunomediate ad andamento intermittente, invalidanti che colpiscono prevalentemente la popolazione in età giovanile fra i 20-40 anni. Attualmente circa 150.000 persone in Italia soffrono di tali patologie, con una incidenza di 10-15 casi ogni 100.000 abitanti/anno per la Malattia di Crohn e 6-8 casi ogni 100.000 abitanti/anno per rettocolite ulcerosa.

“Il Centro MICI della Gastroenterologia del Policlinico è riconosciuto fra i Centri Spoke della Rete MICI dell’Emilia – Romagna – sottolinea il Direttore della Gastroenterologia prof. Antonio Colecchia – e segue 1100 pazienti con MICI, di cui almeno il 30% in terapia biotecnologica. I pazienti vengono presi in carico nel loro intero percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, con passibilità di accedere anche a trattamenti innovatici sperimentali”.

Nella edizione 2022 si parlerà di gravidanza ed allattamento con la dott.ssa Emma Bertucci, Ginecologa, la dott.ssa Angela Bertani Gastroenterologa, e il dott. Carlo Giuseppe Ceraso Medico in Formazione Specialistica della Gastroenterologia della nostra AOU di Modena e di nutrizione con la dott.ssa Camilla Fiorindi Dietista presso l’Ospedale Careggi di Firenze. Interverrà inoltre il dott. Savatore Leone Direttore della Associazione AMICI Italia e Presidente EFCCA. L’evento si svolgerà in presenza presso il BPER Banca Forum Monzani-Sala Bassoli, via Aristotele 33 Modena.

Sarà possibile seguire in diretta l’evento su 4 diverse piattaforme social di AMICI Italia: Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter) Sulla pagina del Monzani.