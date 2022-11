La ginnasta Raffaeli, campionessa del mondo, ricevuta in Municipio dal sindaco di Modena

Sofia Raffaeli, la 18enne ginnasta che è stata la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica ed è campionessa mondiale all-around, è stata ricevuta in Municipio oggi, venerdì 25 novembre, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, assieme all’assessora allo Sport Grazia Baracchi.

L’atleta era accompagnata dalla sua allenatrice Iuleta Cantaluppi, dal presidente dell’associazione sportiva Panaro Fedele Massimo Anglani e dalle sezioni agonistiche di ginnastica artistica e ritmica, maschile e femminile della società. Erano inoltre presenti Umberto Zurlini ginnasta della nazionale italiana di ginnastica artistica e Francesco Guidetti di ritorno dai campionati europei di Atene dove si è classificato secondo nella spada e nella lancia.

L’incontro in Municipio, a cui hanno partecipato anche dirigenti e tecnici della storica società sportiva di ginnastica e scherma, si è svolto in occasione del conferimento a Raffaeli della Medaglia d’onore Panaro, lo stesso riconoscimento attribuito lo scorso anno al campione olimpico Jury Chechi.

Originaria di Chiaravalle, in provincia di Ancona, Sofia Raffaeli è cresciuta nella società Ginnastica Fabriano e ora fa parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Il sindaco consegnando la Bonissima alla giovane campionessa, ha ringraziato di cuore lei e tutti gli altri atleti per l’impegno e la serietà dimostrati con i risultati raggiunti: “Abbiamo bisogno, anche con lo sport, di costruire una società aperta, inclusiva e rispettosa delle diversità e delle regole”, ha affermato ribadendo l’importanza dell’aspetto educativo nello sport. L’assessora Baracchi consegnando al presidente della Panaro un fermacarte con l’immagine della Ghirlandina, ha esteso i ringraziamenti a dirigenti, allenatori e tecnici “perché sono stati anni difficili ma insieme resistiamo”, ha commentato.