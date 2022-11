Ennesimo sequestro di hashish da parte della Polizia locale di Sassuolo

Continua l’attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia Locale di Sassuolo.

Nella giornata di ieri, 24 novembre, Hector impegnato assieme ai suoi conduttori in un controllo al parco Edil Carani, ha rinvenuto più di 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, seppellita a terra dentro una siepe del parco.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“L’unità cinofila composta da Hector e dai suoi conduttori – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – continua a dare ottimi risultati nel contrasto di un crimine tanto disgustoso quanto letale come quello dello spaccio. Complimenti a loro e a tutta la Polizia Locale di Sassuolo che non perde occasione per dimostrare il suo impegno nella lotta al contrasto delle sostanze stupefacenti, con controlli puntuali ed efficaci che proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane incrementando sempre più la frequenza per coprire la più larga parte possibile del territorio”.