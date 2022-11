Chiusure notturne su A1 e Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 novembre, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A22 Modena-Brennero.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9, SP413 Via per Modena, Via del Lavoro ed entrare sulla A22 alla stazione di Campogalliano.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 9:00 alle 19:00 di lunedì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Pian del Voglio in entrata verso Bologna e di Rioveggio in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla stazione di Pian del Voglio si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 25, alle 6:00 di sabato 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.