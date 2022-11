Salone dell’orientamento della Provincia di Reggio Emilia, nuova edizione online

Sabato 26 novembre torna “La Provincia che orienta”, l’apprezzato Salone dell’orientamento che da ben tredici anni accompagna gli studenti di terza media e le loro famiglie nell’importante scelta della scuola superiore alla quale iscriversi. Torna a farlo, per il terzo anno consecutivo causa emergenza sanitaria, non nella tradizionale sede dell’Università di viale Allegri – dove prima della pandemia si registravano oltre ottomila visitatori – ma ancora una volta, l’ultima si spera, sul web.

Sul sito della Provincia di Reggio Emilia (dall’home-page oppure direttamente dal link https://www.provincia.re.it/provinciaorienta) da sabato mattina saranno pubblicati i video con le presentazioni di tutte le scuole superiori e tutti gli enti di formazione professionale, insieme alle principali informazioni per poter contattare le scuole e conoscere gli indirizzi, le articolazioni e i quadri orari delle diverse offerte formative presenti sul territorio. Online a anche i saluti del presidente della Provincia Giorgio Zanni e della vicepresidente Elena Carletti, nonché del dirigente dell’Ufficio scolastico XI ambito di Reggio Emilia (l’ex Provveditorato agli studi) Paolo Bernardi e – come già avvenuto nella scorsa edizione online – i video de “La Scuola raccontata dagli studenti…” che, istituto per istituto, offriranno ai ragazzi che devono scegliere l’importante punto di vista dei loro pari.

“La scelta della scuola superiore è un momento importante per gli studenti, chiamati a una decisione che va ponderata con attenzione, valutando gli interessi e le potenzialità di ogni ragazzo, al fine di individuare la scuola migliore per esprimere il talento che è in ognuno di noi, assicurandone così benessere scolastico e successo formativo – sottolinea la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Elena Carletti – In questa provincia ci sono ottime scuole, che offrono indirizzi e curricula diversificati: conoscerli in maniera approfondita, confrontandosi con chi vi insegna, ma anche con chi vi sta studiando, è molto utile per arrivare a fare una buona scelta, quella che meglio aiuterà a intraprendere il migliore percorso educativo e formativo per ogni studente”.

Oltre al Salone dell’orientamento 2022 – che resterà per sempre disponibile sul canale Youtube della Provincia di Reggio (https://www.youtube.com/@ProvinciadiReggioE) – a ognuno degli oltre 5.195 ragazzi in uscita dalle scuole medie verrà inoltre consegnata anche quest’anno, entro Natale, una guida cartacea con tutte le informazioni utili per conoscere le nostre scuole e la ricca loro offerta formativa curata dalla Provincia di Reggio, che mette a disposizione delle famiglie anche il servizio Polaris (tel. 0522.444.855, e-mail polaris@provincia.re.it) per colloqui e consulenze orientative.