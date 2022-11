I carabinieri reggiani in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Dall’illuminazione di arancione delle Caserme dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia e Guastalla, che ospitano stanze del progetto “Una stanza tutte per sé” – nato per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite – grazie ad una collaborazione istituzionale tra l’Arma e il Soroptimist International d’Italia, all’iniziativa “Read The Sign”, un evento che nasce da un ulteriore progetti nazionale di Soroptimist che sarà ospitato proprio presso la Caserma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia a cui parteciperà un consiglio di studenti in rappresentanza delle scuole superiori reggiane.

Ma anche la disponibilità da parte dei Carabinieri e del Colonnello Andrea Milani a corsi di formazione sulla comunicazione non verbale, organizzati da Soroptimist Club Reggio Emilia per favorire la comprensione del disagio che non riesce ad essere espresso a parole.

L’Arma dei Carabinieri riserva, da tempo, una particolare attenzione alla “violenza di genere” con consistenti risorse organizzative per sostenere il rilevante impegno operativo sul territorio. Così anche a Reggio Emilia domani, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia unitamente a Soroptimist Club di Reggio Emilia saranno impegnati in una serie di iniziative ritenute fondamentali per sensibilizzare e debellare un fenomeno sempre in crescita, come purtroppo dimostrano le quotidiane cronache nazionali che non risparmiano certamente la nostra provincia.