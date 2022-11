La Polizia di Stato reggiana trae in arresto in flagranza di reato presunto pusher

Nella tarda serata di lunedì, personale della Questura di Reggio Emilia, al termine degli approfondimenti investigativi scaturiti dalla segnalazione arrivata dai residenti del quartiere Mirabello, ha pedinato un cittadino magrebino indicato quale presunto trafficante di droga.

Gli investigatori hanno seguito, discretamente, la macchina condotta dal sospettato lungo via Olimpia, via Miranello, piazza Tricolare e via Montegrappa siano a viale dei Mille. Qui, dopo aver parcheggiato l’auto, l’uomo entrava in una seconda autovettura prelevando “qualcosa”. Gli investigatori della Squadra Mobile, ritenendo che potesse trattarsi di sostanza stupefacente, bloccavano, poco dopo, in viale Umberto il sospettato che, nel frattempo, era risalito sulla propria autovettura e ripartito.

Alla vista degli investigatori l’uomo tentava di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino. Recuperato dagli uomini della Questura, all’interno vi erano 42,57 grammi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, già suddivisa in 25 dosi pronte per la cessione al minuto. Nell’auto veniva rinvenuto un ulteriore involucro del peso di grammi 0,53 del tutto analogo a quelli di cui il sospetto aveva cercato di liberarsi oltre a 295 euro contanti.

Sulla scorta di quanto rinvenuto gli agenti hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio il cittadino marocchino, classe 1997, regolare sul territorio nazionale.