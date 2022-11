AUSL IRCCS Reggio Emilia: è possibile prenotare gli esami di laboratorio dal Fascicolo Sanitario Elettronico

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia comunica che, come da indicazioni regionali, è stata resa operativa la prenotazione delle analisi di laboratorio tramite FSE.

I cittadini in possesso di ricetta dematerializzata potranno prenotare gli esami di laboratorio in autonomia, scegliendo tra i posti offerti in uno dei seguenti centri prelievi (uno per ogni Distretto).

Centro Prelievi Arcispedale Santa Maria Nuova – viale Risorgimento 80,

Centro Prelievi Puianello – via Amendola 1, Casa della Salute

Centro Prelievi Scandiano – via Martiri della Libertà 6, Ospedale Magati

Centro Prelievi Montecchio – via Barilla 16, Ospedale Franchini

Centro Prelievi Castelnovo Monti – via Roma 2, Ospedale Sant’Anna

Centro Prelievi Correggio – via Circondaria 26, Distretto Sanitario “A.Lodini”

Centro Prelievi Guastalla – via Donatori di sangue 1, Ospedale Civile

Rimane comunque possibile prenotare il posto anche attraverso: gli sportelli CUP provinciali, gli Sportelli Polifunzionali, le farmacie aderenti il circuito Farmacup e Medicup.