‘Crevalberi’: a Crevalcore la Giornata nazionale degli alberi edizione 2022

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Comune di Crevalcore ha provveduto a mettere a dimora quattro nuovi alberi, due dei quali nei giardini scolastici.

Nella giornata di ieri, in corrispondenza con la Giornata nazionale, l’Amministrazione si è recata presso la scuola dell’infanzia Calanchi, nella frazione di Caselle, e in presenza dei bambini e delle bambine, ha messo a dimora un Carpino bianco nel giardino. L’arrivo dell’albero era stato preparato dalle docenti con un percorso didattico-educativo, al termine del quale è stato anche realizzato un piccolo albero in miniatura quale dono per l’Amministrazione comunale.

In seguito, presso la scuola di secondo grado Marco Polo nel capoluogo è stato messo a dimora, sempre un Carpino bianco, nel giardino scolastico, accompagnato da alcune riflessioni collettive proposte dai docenti e dalle docenti sull’importanza e la strategicità di mantenere integro il nostro patrimonio arboreo.

Nella stessa giornata anche un Albero di Giuda ha trovato posto presso il Parco Ghermandi mentre, nei giorni precedenti, nel Parco del Sole era sta collocata una Farnia.

“Queste piantumazioni – dichiara il sindaco Marco Martelli – rappresentano per noi il contributo sempre più indispensabile per il manenimento della salute degli ecosistemi e per il nostro benessere, essendo anche un potente strumento di contrasto al riscaldamento globale. L’investimento su questi nuovi alberi sono per noi anche la compensazione alla bellissima Quercia che dimorava nel cortile del nostro Teatro Storico e che purtroppo si è dovuto rimuovere per consentire la realizzazione di dispositivi di sicurezza obbligatori per legge. Proseguiremo con altre progettazioni con l’obiettivo importante di proseguire e potenziare sempre più la presenza di alberi, anche e soprattutto in collaborazione con la scuola”.