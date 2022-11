A Reggio Emilia torna “Party in sicurezza” la festa dell’educazione stradale dedicata ai ragazzi delle scuole medie

Party in sicurezza la festa dell’educazione stradale per riflettere sull’importanza del rispetto delle regole, nella mattinata di oggi 250 ragazzi di sette istituti delle scuole medie di Reggio e provincia si sono trovati all’interno dei locali della Fonderia Italghisa, in via Dei Gonzaga 41, per parlare di rispetto delle regole sulla strada e di sane abitudini di vita.

L’evento, promosso dall’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia, dall’Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia locale di Reggio Emilia, ha come obiettivo il coinvolgimento attivo dei giovani sia in contesti educativi, sia ricreativi con particolare riguardo al contrasto del disagio sociale. In questo quadro il rispetto delle regole del Codice della Strada e l’acquisizione di sane abitudini di vita diventano una pietra miliare nella costruzione degli adulti di domani.

La mattinata si è aperta con l’arrivo dei ragazzi nel piazzale della discoteca. Agli studenti, accolti da Carabinieri, operatori di Luoghi di prevenzione e Polizia stradale, sono stai consegnati alcuni gadegets per ricordare la giornata. L’evento si è poi spostato all’interno del locale con i saluti delle autorità e gli interventi di chi sulla strada si occupa di soccorrere le vittime di incidenti stradali. A causa della pioggia battente la prevista simulazione di un incidente stradale tra un’automobile e un monopattino è stata sostituita con la proiezione di video sul tema dell’educazione stradale.

Di grande impatto sono state le testimonianze riportate dalle due vittime di incidenti stradali che dal palco hanno riportato la loro drammatica esperienza per far comprendere ai ragazzi quanto sia necessario prestare la massima attenzione durante la guida di qualsiasi mezzo, poiché un solo attimo di distrazione può cambiare la vita per sempre. L’intrattenimento musicale, che ha intervallato gli interventi permettendo di alleggerire l’atmosfera, è stato curato dai dj dell’Italghisa, mentre l’istituto Mandela di Castelnovo Monti ha servito merenda e bevande analcoliche.