Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 21 novembre 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per il transito di nubi medio-alte, con foschie e locali banchi di nebbia nelle pianure prossime al Po. Dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità con piogge sui rilievi centro-occidentali, in estensione all’intero territorio regionale nel corso della serata/notte. Neve sulle vette appenniniche. Temperature minime in diminuzione, comprese tra 2 e 4 gradi nei capoluoghi delle pianure interne e di qualche grado inferiori in aperta campagna; tra 5 e 7 gradi lungo la costa. Massime stazionarie o in lieve locale diminuzione, con valori tra 10 e 13 gradi.

Venti al mattino deboli occidentali sulle pianure e da sud-ovest sui rilievi. Dal pomeriggio aumento della ventilazione sui rilievi e sulla costa dai quadranti meridionali e tra est e nord-est sulle pianure, specie quelle più settentrionali. Mare poco mosso durante la giornata, con moto ondoso in rapido aumento dalla serata.

(Arpae)