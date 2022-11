F.1, Verstappen domina ad Abu Dhabi, 2° Leclerc

Max Verstappen domina anche ad Abu Dhabi dove cala il sipario sul Mondiale. Ferrari seconda al traguardo e nella classifica piloti con uno splendido Leclerc che fa una sosta in meno di Perez, gestisce le gomme e resiste al ritorno finale del messicano. Quarto Sainz con l’altra Rossa, 5° Russell, ritirato Hamilton. Maranello seconda nei Costruttori davanti alla Mercedes. Ultimo Gp in carriera per Vettel.