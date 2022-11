Incendio di una vecchia cabina elettrica alla Sacca, nessun ferito

Poco dopo le 2 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Canaletto sud (vicino al parco di via Generosa) per incendio all’interno di un capanno in laterizio in apparente stato di abbandono e probabile ricovero di persone senza fissa dimora. Danni al fabbricato e alle masserizie all’interno.

Si tratta della parte dismessa di una cabina elettrica. Il calore e il fumo è penetrato nella parte ancora attiva facendo scattare i sistemi di sicurezza. Tecnici dell’azienda elettrica si sono subito messi al lavoro per ripristinare la fornitura, parte della zona infatti è rimasta senza energia elettrica.

Non ci sono stati feriti.