Volley, la BSC Materials fa visita a Trento

Dopo tre domeniche consecutive tra le mura amiche – nel mezzo il turno infrasettimanale a Busto dello scorso 9 novembre – la BSC Materials Sassuolo si prepara ad un nuovo impegno lontano dalle mura amiche del Palapaganelli.

Domenica 20 novembre (fischio di inizio ore 17.00), Capitan Dhimitriadhi e compagne faranno visita all’Itas Trentino Volley: quella di Trento è senza ombra di dubbio una delle formazioni più quotate candidate alla promozione finale in Serie A1, categoria in cui la squadra ha militato fino allo scorso anno. Dopo un avvio di stagione complicato, l’Itas è reduce da due prestazioni solide e vittoriose contro Mondovì e contro Club Italia.

Un impegno non semplice attende quindi la BSC Materials Sassuolo, che salirà in Trentino con il preciso obiettivo di continuare la propria striscia positiva, andando anche alla ricerca della prima vittoria in trasferta.