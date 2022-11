Tutor per l’orientamento e la prevenzione, evento online su piattaforma zoom giovedì 24 novembre

Unioncamere Emilia-Romagna e Comunità di San Patrignano, con l’Ufficio Scolastico Regionale, organizzano per giovedì 24 novembre un evento on line (titolo “Tutor per l’orientamento e la prevenzione un PCTO (*) per l’innovazione sociale e le professioni di aiuto”) sulle competenze trasversali e l’orientamento degli allievi delle scuole superiori che vede coinvolti 310 studenti della regione.

Il progetto è denominato T.O.P. – Tutor per l’Orientamento e la Prevenzione– e ha come obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti per poter progettare, organizzare, gestire e realizzare azioni di prevenzione delle dipendenze per i loro coetanei, nonché riflettere sul welfare che sta cambiando e sulle nuove professioni di aiuto che rappresentano uno dei settori più dinamici del mercato del lavoro.

L’evento, inserito nel Festival della Cultura Tecnica, si terrà sulla piattaforma Zoom, con iscrizioni da effettuarsi al link: https://forms.gle/ByZuWvD7cdqPV8jU9

Il programma dettagliato

Ore 14.30 Introduzione a cura di Unioncamere Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale; ore 14.45 Il welfare che verrà, buono e giusto Johnny Dotti, imprenditore sociale e pedagogista; ore 15.15 Il progetto T.O.P. raccontato dai protagonisti – Coordina la Comunità di San Patrignano.

Docenti e studenti raccontano la loro esperienze e propongono alcuni esempi di attività da rivolgere ai coetanei attraverso l’utilizzo delle abilità acquisite nel corso del progetto.

Partner di progetto: Unioncamere Emilia-Romagna; Camere di commercio competenti per ogni provincia coinvolta; Comunità San Patrignano; Ufficio Scolastico Regionale; Istituti della scuola secondaria di secondo grado.

(*) PTCO La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.

La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.

Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.).