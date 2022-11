Reggio Emilia, ubriachi sul treno rifiutano di fornire le proprie generalità

La scorsa notte una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuta presso la Stazione Mediopadana AV su segnalazione della presenza di un nutrito gruppo di cittadini dell’est Europa che, ubriachi e privi del titolo di viaggio, arrecavano disturbo alle persone e rifiutavano di farsi identificare dal personale accertatore del convoglio Italo sul quale si trovavano.

Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori della Polizia hanno individuato sei georgiani, di età compresa tra i 25 e i 32 anni, tre dei quali privi di documenti, in stato di ubriachezza che venivano accompagnati presso gli uffici della Questura ai fini della identificazione. Al termine dei necessari accertamenti, un 31enne e un 26enne venivano sanzionati per ubriachezza molesta e segnalati per la violazione dell’art. 75 DPR 309/90 (detenzione di sostanza stupefacente a fini personali), anche un 30enne veniva segnalato per violazione dell’art. 75 DPR 309/90.