Linea Bologna – Porretta, dal 19 luglio al 2 settembre interventi di potenziamento infrastrutturale

La circolazione dei treni sulla linea Porrettana sarà interrotta dal 19 luglio al 2 settembre fra le stazioni di Sasso Marconi e Porretta Terme, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire attività di rinnovo del binario, manutenzione straordinaria di due ponti sul fiume Reno e miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni di Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro. Inoltre, dal 18 al 25 agosto, per la concomitanza di lavori nel Nodo di Bologna, la sospensione del traffico ferroviario interesserà l’intera linea da Bologna a Porretta.

Dal 3 al 14 settembre i treni, come prevedono le norme, percorreranno le tratte interessate dai lavori ad una velocità ridotta che verrà innalzata gradualmente fino a raggiungere quella normalmente prevista sulla tratta. Questo comporterà una parziale limitazione della capacità della linea con modifiche al servizio.

I LAVORI

Rinnovo del binario all’interno di quattro gallerie

L’intervento più impattante, del valore di tre milioni di euro, riguarda il rinnovo del binario in corrispondenza delle gallerie Calvenzano, Camugnone, Misano e Sassatello – tra Vergato e Sasso Marconi – con l’obiettivo di mantenere gli standard di sicurezza e aumentare la regolarità della circolazione e il comfort del viaggio. Sarà rimossa la massicciata e demolito l’attuale binario, per una estesa di circa un chilometro e mezzo; a seguire sarà posato il nuovo binario e ricostruita la sede ferroviaria secondo quanto previsto dai nuovi standard per le gallerie. Per consentire l’operatività dei cantieri, RFI realizzerà piazzali provvisori lungo la linea ferroviaria funzionali sia al deposito del materiale che all’ingresso dei mezzi d’opera nei pressi degli imbocchi delle gallerie.

Circa 50 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati quotidianamente con l’ausilio di 30 mezzi di cantiere.

Impermeabilizzazione e manutenzione di due ponti sul fiume Reno

Contestualmente saranno operativi altri due cantieri per l’impermeabilizzazione di un ponte sul fiume Reno a Lama di Reno e per la manutenzione straordinaria di un secondo ponte, sempre sul fiume Reno, a Carbona. Le attività vedranno impegnati complessivamente oltre 60 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici e nove mezzi d’opera, con un investimento di un milione e mezzo di euro. Le attività di impermeabilizzazione del ponte di Lama di Reno prevedono la temporanea rimozione di oltre 130 metri di binario e relativa massicciata, per consentire la posa di una speciale guaina, operazione al termine della quale verrà ripristinata l’infrastruttura ferroviaria.

Il ponte ferroviari di Carbona, lungo 150 metri, sarà invece oggetto di manutenzione in tutte le sue parti (impalcato, spalle e pile): dalla pulizia con acqua in pressione al trattamento delle parti in ferro, per renderle più resistenti e meno soggette a corrosione, da un nuovo sistema di smaltimento delle acque alla messa in sicurezza dei parapetti. Poiché il ponte è molto alto, per le lavorazioni sui lati esterni dell’impalcato RFI utilizzerà un by-bridge, mezzo ferroviario con un braccio telescopico articolato alla cui estremità è fissato un cestello. Questo mezzo permetterà agli operai di scendere e operare in sicurezza sui lati e sull’intradosso del ponte ferroviario.

Miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni di Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro

La sospensione del traffico ferroviario favorirà anche l’inizio dei lavori nelle stazioni di Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro, inserite nel Piano Integrato Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione di oltre 600 stazioni su tutto il territorio nazionale, individuate fra quelle più grandi – in cui si muove circa il 90% dell’utenza – e fra quelle medio – piccole di particolare rilevanza strategica.

A Sasso Marconi e Pioppe di Salvaro sono previsti lavori di riqualificazione dei fabbricati viaggiatori, di riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle aree esterne e di miglioramento dell’accessibilità, come da normative europee e nazionali per i viaggi delle persone a ridotta mobilità.

Nella fase di interruzione della linea sarà data priorità proprio ai cantieri di abbattimento delle barriere architettoniche, interferenti con l’esercizio ferroviario, che prevedono la ripavimentazione delle banchine, l’inserimento di ascensori e percorsi tattili, la sostituzione e il prolungamento delle pensiline oltre al restyling dei sottopassi e dei vani scale.

I lavori sui fabbricati e sulle aree di piazzale prenderanno il via una volta completati gli interventi di accessibilità.

LE MODIFICHE AL SERVIZIO DEI TRENI REGIONALI DI TRENITALIA TPER

Dal 19 luglio al 2 settembre, per lavori a cura del gestore dell’infrastruttura, il servizio di Trenitalia Tper sulla linea Bologna – Porretta subirà modifiche.

In particolare, i collegamenti saranno effettuati con treno fra Bologna e Sasso Marconi e con bus fra Sasso Marconi e Marzabotto/Porretta Terme.

Dal 18 al 25 agosto, a causa della chiusura completa della linea per effetto dei lavori di impermeabilizzazione del canale Navile, l’intero servizio tra Bologna e Porretta sarà effettuato con bus.

Dal 3 al 14 settembre i treni, come prevedono le norme, percorreranno le tratte interessate dai lavori ad una velocità ridotta che verrà innalzata gradualmente fino a raggiungere quella normalmente prevista sulla tratta. Questa parziale limitazione della capacità della linea comporterà modifiche all’offerta commerciale nel medesimo periodo, con la mancata effettuazione del servizio viaggiatori nelle fermate di Lama di Reno e Pian di Venola.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non è consentito il trasporto bici e quello degli animali ad eccezione dei cani guida.

A questo link sono disponibili le mappe di fermata dei bus.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni su trenitaliatper.it e sul canale Telegram Trenitalia Tper Informa.

In occasione del Porretta Soul Festival, per agevolare il deflusso dalla manifestazione, Trenitalia Tper aumenterà l’offerta commerciale prevedendo un bus con partenza da Porretta alle ore 1:00 nei giorni 25, 26, 27 e 28 luglio.