UCMAN, Bando contributi economici Centri estivi: “Accolte 331 domande per complessivi 120mila euro”

«È stata resa pubblica la graduatoria distrettuale per quanto riguarda i contributi alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi e in base ai fondi a disposizione sono state accolte 331 domande su 683 richieste – illustra l’Assessore ai Servizi scolastici dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Luca Prandini – su questa selezione ha svolto un ruolo la scelta della Regione di inserire in graduatoria le famiglie che richiedevano contributi per la frequenza ai Centri Estivi di ragazzi con disabilità fino a 17 anni, a prescindere dall’ISEE, che comunque vede un valore piuttosto alto, di 28mila euro, per la partecipazione al bando.

Inoltre, proprio per l’alto limite del valore ISEE, sono aumentate le domande a parità di finanziamento; e dallo Stato i Comuni hanno ricevuto meno aiuti rispetto al passato. Così i 120mila euro messi a disposizione dalla Regione, cifra ‘ferma’ dal 2018, sono bastati

per un numero di famiglie limitato, con i primi 77 posti in graduatoria che sono andati a famiglie che chiedevano il contributo per figli con disabilità certificata e gli altri 233 posti che hanno coperto le domande presentate da famiglie il cui ISEE non supera i 16mila euro. Le domande ricevute nel 2022 sono state 683, contro le 477 dell’anno scorso, con l’accoglimento di 331 istanze contro le 310 del 2021. Da dire che l’anno passato altre 127 domande erano state accolte grazie all’integrazione dei fondi decisa dai Comuni, che quest’anno non è possibile stato inserire. La problematica è generalizzata in tutti gli enti dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini; siamo fiduciosi che si possa trovare una soluzione, almeno per gli anni a venire, o aumentando le risorse oppure rivedendo i

requisiti per l’accesso alle domande».