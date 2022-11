Asfaltature in via del Lavoro a Campogalliano

Da lunedì 21 novembre viale Italia e via del Lavoro (dall’uscita del casello autostradale A22 alla rotatoria con via per Modena e viale Europa) saranno interessate da interventi di asfaltatura commissionati dall’Autobrennero, responsabile anche dell’appalto dei lavori. Le operazioni, eseguite nelle ore serali e notturne, causeranno la modifica della circolazione stradale disciplinata da un’ordinanza della Polizia locale.

Gli interventi, la cui conclusione è prevista venerdì 9 dicembre, saranno effettuati dalle 19 alle 7. In questo arco temporale sarà adottato nelle suddette vie il restringimento di carreggiata e verranno istituiti sensi unici alternati, con conseguente limite massimo di velocità di 40 Km/h e il divieto di sorpasso.

Queste misure hanno lo scopo di garantire gli standard tecnici delle operazioni e la sicurezza degli addetti ai lavori e dei veicoli in transito. Sarà cura della ditta esecutrice provvedere, entro 48 ore dall’inizio delle operazioni, all’apposizione della segnaletica verticale relativa alle modifiche della circolazione e adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare.