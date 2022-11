Studenti a scuola guida di monopattino a Reggio Emilia

Saranno quasi mille gli studenti dell’Iti Nobili e del liceo Canossa che da oggi fino al 30 novembre parteciperanno alla seconda fase del progetto Monopattino itinerante con lezioni in aula e prove pratiche di guida.

Dopo una prima ora di lezione in classe gli studenti delle classi quarte e quinte saranno accompagnati dagli agenti all’interno del cortile della scuola o nella palestra a disposizione dell’istituto, per provare il nuovo mezzo all’interno di un percorso strutturato, progettato con appositi segnali stradali per simulare un itinerario reale sulle strade.

Obiettivo della manifestazione, organizzata dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale è far comprendere ai ragazzi l’importanza del rispetto delle regole del Codice della strada anche quando si è alla guida di mezzi agili e relativamente nuovi come il monopattino.

Nato da una collaborazione tra il Comando di Polizia locale, l’Ufficio scolastico provinciale e la Polizia stradale, il progetto Monopattino itinerante è rivolto ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori. Iniziata lo scorso anno scolastico con un filmato su YouTube della Polizia locale, l’iniziativa ha messo in campo un’azione a tutto tondo per diffondere una informazione mirata all’uso in sicurezza dei nuovi mezzi di mobilità.

Sebbene il progetto sia indirizzato agli studenti, il video prodotto dalla Polizia locale di Reggio Emilia è a disposizione di chiunque voglia approfondire l’uso consapevole di tale veicolo nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice. L’obiettivo è valorizzare l’utilizzo del monopattino come nuovo strumento di mobilità sostenibile senza perdere di vista la sicurezza sulle strade. Il cortometraggio è disponibile al link: https://youtu.be/FLoe-lFnQkY sul canale YouTube del Comune di Reggio Emilia.