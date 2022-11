‘Il marito invisibile’: Maria Amelia Monti e Marina Massironi al Celebrazioni di Bologna

Il 18 e il 19 novembre Maria Amelia Monti e Marina Massironi saranno in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con la pièce scritta e diretta da Edoardo Erba, Il marito invisibile.

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma (interpretata da Maria Amelia Monti) e Lorella (interpretata da Marina Massironi), che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: “Mi sono sposata!”. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la proverbiale sfortuna della donna con gli uomini, ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha… non proprio un difetto ma una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica, si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l’invisibilità.

Il Marito Invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall. Una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco, senza mai guardarsi negli occhi avvolte da uno sfondo completamente blu. In alto le loro immagini vengono trasmesse in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, come a voler dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria.

La pièce è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione che vedrà in scena due protagoniste d’eccezione che accompagneranno il pubblico, con la loro personalissima comicità, in un viaggio nella nostra contemporaneità.

Biglietti da 22,00 a 29,00 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).