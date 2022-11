Debutto nazionale al Piccolo Orologio di Reggio Emilia per ‘PATRIA – Il paese di Caino e Abele’

“Ci sono esplosioni che durano poco. Altre che durano una vita intera”. Giunge al quarto appuntamento FATTI VIVO, la stagione teatrale curata dal Centro Teatrale MaMiMò al Teatro Piccolo Orologio.

Al debutto nazionale, PATRIA – Il paese di Caino e Abele, nato da un’idea di Fabio Banfo, Giacomo Ferraù e Giulia Viana, ripercorre gli eventi salienti ed irrisolti della Storia d’Italia, dal dopoguerra ai giorni nostri, attraverso gli occhi di due fratelli, la cui vicenda famigliare intreccia ed illumina di significato le tracce ed i vuoti lasciati dagli eventi stessi.

Lo spettacolo, una co-produzione di Centro Teatrale MaMiMò e Eco di fondo, interpretato da Fabio Banfo, regia Giacomo Ferraù, aiuto regia Giulia Viana, scene Stefano Zullo in collaborazione con Maria Paola Di Francesco, assistente alla regia Maria Francesca Rossi, andrà in scena al Teatro Piccolo Orologio di via Massenet venerdì 18 e 25, sabato 19 e 26 novembre – ore 21, e domenica 20 e 27 novembre – ore 17.

Info e prenotazioni

Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò

Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.