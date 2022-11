Carpi: 27.000€ di contributi a favore dello sport giovanile

La Giunta ha rifinanziato il progetto “Social sport”, per sostenere l’attività sportiva di giovani appartenenti a famiglie con difficoltà economiche, stanziando 21mila euro; tale cifra, insieme ai 6.400 provenienti dalla Regione per un analogo bando rivolto a famiglie numerose o con figli disabili, porta a 27.400 i fondi a disposizione dei residenti a Carpi per la stagione 2022-2023.

Sottolinea Andrea Artioli, assessore allo Sport: «Non solo confermiamo il sostegno al progetto “Social sport”, ma in un momento finanziariamente difficile come questo aumentiamo lo stanziamento rispetto all’anno scorso, perché crediamo nell’importanza dell’attività sportiva per la formazione, non solo fisica, dei giovani anche in orario extra-scolastico. La nostra realtà offre molte decine di società nelle più varie discipline, quindi invitiamo famiglie e ragazzi ad approfittare di queste opportunità».

Entrambi i contributi vanno richiesti al Comune e sono cumulabili: cambiano alcuni requisiti, gli importi massimi e le date per presentare la domanda – da fine mese il regionale, da fine anno “Social sport” – che va fatta via Internet a questo indirizzo

www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/sport/12680-promozione-delle-attivita-sportive