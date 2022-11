Riparte a Carpi “Caffè con il sindaco”

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, sono ripresi nei giorni scorsi i “Caffè con il sindaco”, l’iniziativa che vede il primo cittadino Alberto Bellelli essere invitato nelle case dei carpigiani per un incontro di persona, davanti a una tazzina di caffè che diventa l’occasione per uno scambio di idee e un confronto informale, ma genuino, sul vivere in città oltre che un’opportunità di ascolto di quelle che sono le problematiche delle famiglie.

Il Sindaco è già stato ospite di quattro famiglie, fra le quali una residente nella zona di via Lenin: «Luigia, Domenico e Maurice amano la nostra città e il loro quartiere – dice Bellelli – e con loro abbiamo parlato del nascente parco della Cappuccina, di marciapiedi e di costi energetici. Una bella chiacchierata e un bell’incontro».

Come quello di ieri pomeriggio, che si è trasformato in un caffè… tra “colleghi”: «Proprio così, perché sono stato invitato a casa di Mario Ferrari, ex sindaco di San Prospero e da qualche mese nostro concittadino dato che si è trasferito a Carpi per stare vicino alla figlia che lavora in città. Con lui abbiamo parlato di trasporto pubblico, delle fermate degli autobus, di strade e manutenzione della città».

Chi vuole prendere un caffè con il primo cittadino basta che mandi una e-mail all’indirizzo sindaco@comune.carpi.mo.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 059649792, in entrambi i casi specificando come oggetto “Caffè con il sindaco”.