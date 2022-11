Nuova passerella sul Canale Navile in via Bignardi, approvato in Giunta il progetto esecutivo

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare la nuova passerella di attraversamento del Canale Navile in via Bignardi.

La passerella in acciaio servirà a ristabilire un collegamento pedonale e ciclabile alternativo al ponte Battiferro Bignardi, chiuso in via cautelativa il 7 ottobre scorso a seguito del sopralluogo di monitoraggio trimestrale che ha permesso di riscontrare delle criticità strutturali che saranno oggetto di un restauro.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una nuova passerella metallica a nord del ponte esistente, larga 2,07 metri, costituita da una struttura multidirezionale in elementi tubolari prefabbricati in acciaio zincato a due campate: la prima con luce netta pari a 11,93 metri con travatura semplice impiegherà gli elementi prefabbricati esistenti; la seconda con luce netta pari 16,58 metri con travatura doppia; il collegamento con il sottostante percorso naturalistico verrà garantito con una scala anch’essa realizzata con una struttura multidirezionale costituita da elementi tubolari in acciaio zincato dalla larghezza di 1,5 metri.

L’importo complessivo dei lavori è di circa 89 mila euro, cui si provvederà con avanzo di Bilancio 2022. Ora si procederà all’affidamento dei lavori, i cui tempi di esecuzione previsti sono di circa due mesi.

Le strutture del ponte esistente presentano forti criticità sotto il profilo della tenuta strutturale, tanto che già nel 2018 si è provveduto a realizzare una passerella metallica installata per isolare dal punto il ponte in acciaio le cui travi risultavano fortemente corrose, mentre nel 2021 è stata installata una nuova scala metallica, chiudendo il passaggio sulla scala originaria che dal ponte permette di raggiungere il percorso naturalistico del Lungo Navile.

I recenti monitoraggi effettuati da tecnici specializzati hanno messo in evidenza un progressivo fenomeno di degrado strutturale anche della parti murarie delle spalle su cui poggia la struttura metallica installata nel 2018, pertanto in via cautelativa si è provveduto ad una momentanea chiusura al transito per approfondire alcuni problemi strutturali. A seguito di questi è stato riaperto un corridoio di 1,50 metri per consentire il passaggio sul ponte ciclo-pedonale in muratura e garantire il passaggio agli studenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia, dislocato sulle due sponde ad est e ad ovest del canale Navile. Restano attualmente chiuse la passerella in acciaio e le zone adiacenti ai parapetti del ponte.

La soluzione temporanea di una nuova passerella consentirà la progettazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del ponte in muratura mantenendo il collegamento aperto per il transito dei pedoni e ciclisti.