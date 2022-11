L’Ora Legale per dare ai ragazzi gli strumenti per leggere la società con le lenti della legalità

“Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Questo il monito con cui Paolo Borsellino spronava la società civile a contrastare la mafia, per una società dei diritti che, anche attraverso il dibattito e la conoscenza del fenomeno, rimane ancora oggi un obiettivo prioritario, soprattutto tra le nuove generazioni.

l’Informagiovani/Infolavoro “Il Posto Giusto” dell’Unione Colline Matildiche, assieme a Libera Reggio Emilia, organizza un incontro rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 17 anni in su.

L’evento si chiama “L’ora legale” proprio per stimolare i ragazzi a una sveglia quotidiana diversa, che fornisca gli strumenti per leggere l’attualità con le lenti della giustizia e della legalità.

“L’ora legale” si svolgerà venerdì 18 novembre, alle 18, nella sede dell’Informagiovani, in via Morandi 9, ad Albinea.

I partecipanti individueranno insieme, partendo proprio dai temi di giustizia e legalità, azioni concrete da mettere in atto per contribuire al miglioramento della società.

L’associazione “LIBERA – Nomi e numeri contro le mafie”, fondata nel 1995 da Don Luigi Ciotti, non è solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale e ambientale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Per iscriversi all’evento contattare il numero 328.8896333, collegarsi al link https://forms.gle/k9yJRbxEfJsYs7iv7 , oppure utilizzare il Qr code presente sulla locandina.