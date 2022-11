Chiusure programmate stanotte (15/11) sulla A1 e sulla D14 Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP13, la SP185, la SS468, la SS722 ed entrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Inoltre, sarà chiuso, per chi percorre la A22 Autostrada del Brennero, il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A22 alla stazione di Campogalliano, percorrere la SP13, la SP185, la SS468, la SS722 ed entrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 novembre saranno chiusi, in modalità alternata, i seguenti svincoli:

-Bagnacavallo: in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e in direzione di Ravenna.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fornace Zarattini;

-Fornace Zarattini: in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e in direzione di Ravenna e in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre, in modalità alternata.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri” e lo svincolo 11 “San Vitale”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via del Terrapieno, Rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, Via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, Via Larga ed entrare sulla Tangenziale dallo svincolo 11 “San Vitale”.