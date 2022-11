A Fiorano riprendono in presenza gli incontri di quartiere

Nella serata di ieri (14 novembre) il sindaco Francesco Tosi ha diffuso l’annuncio che invita i cittadini fioranesi a partecipare agli incontri di quartiere con gli amministratori; incontri che riprendono in presenza – dopo le restrizioni che ben conosciamo degli scorsi anni – e che avranno al centro del confronto il bilancio di previsione 2023.

“Tutti gli anni infatti, a dicembre, i Consigli comunali (…) approvano le entrate e le uscite del Comune, e cioè le opere pubbliche che si intende realizzare, i diversi servizi con i relativi costi, e così via. Per questo – afferma il Primo cittadino – vorremmo presentarvi le linee principali del programma 2023 e confrontarci con i cittadini che lo vogliano, anche per raccogliere eventuali suggerimenti e indicazioni”.

Questo incontro sarà ripetuto in due diverse date, così da dare una doppia opzione agli interessati, qualora fossero impossibilitati a partecipare ad una delle due. Per cui la prima data sarà sabato 19 novembre, alle ore 10.00, presso il Centro Culturale Vittorio Veneto (in via Vittorio Veneto, 94) a Fiorano. Poi sarà ripetuto lo stesso incontro lunedì 21 novembre alle ore 20.30 presso la struttura di Casa Corsini a Spezzano (in via Statale, 83).

“Chi è interessato a venire, speriamo in molti, noi saremo contenti di incontrarlo. Dopo aver presentato le parti più importanti del bilancio 2023, saremo a disposizione per rispondere a domande sull’attività del Comune” conclude il sindaco.