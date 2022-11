Più cultura digitale nei tribunali

Nasce da quest’idea il progetto di ricerca della Regione Emilia-Romagna che punta alla digitalizzazione per garantire ai cittadini un miglioramento tangibile nel rapporto con l’istituzione giustizia. Indagando l’impatto della trasformazione digitale sugli Uffici giudiziari regionali e i campi di applicazione dell’intelligenza artificiale, il percorso ha l’obiettivo di contribuire a una riduzione dei tempi dei processi e a una maggiore efficienza dell’operato di avvocati e magistrati.

Sono questi alcuni degli obiettivi del progetto ER4Justice, promosso e sostenuto dalla Regione dal 2018 a oggi con oltre due milioni di euro, con il coordinamento della Fondazione Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che vede la collaborazione tra istituzioni territoriali, atenei e uffici giudiziari regionali.

Oggi a Bologna i risultati di questo percorso, avviato dalla Regione già nel 2018, sono stati al centro del convegno “Innovativa, semplice, digitale: una giustizia connessa ai cittadini” aperto dal rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari e dall’assessore Paolo Calvano.

“Con il progetto ER4Justice abbiamo voluto favorire la messa in efficienza del sistema giudiziario della nostra regione, per aumentare i diritti dei cittadini e favorire la competitività del territorio, per una giustizia più efficiente e rapida anche per le imprese- commenta l’assessore al Bilancio e Riordino istituzionale Paolo Calvano -. Un percorso che ha coinvolto numerosi giovani laureati i quali, attraverso la ricerca, hanno portato innovazione. Un elemento fondamentale soprattutto davanti alle numerose sfide che stiamo affrontando con l’attuazione dei progetti del Pnrr”.

Il denominatore comune di tutti i lavori è l’urgenza di una rivoluzione digitale, che vada nella direzione dell’efficienza del sistema e quindi verso una giustizia più rapida e accessibile per cittadini e imprese. Attraverso la digitalizzazione è anche possibile affrontare le tematiche ambientali e ridurre l’impatto del consumo di carta, oltre a quelle di leggibilità, consultazione e deperibilità dei supporti fisici.

Sono state presentate le esperienze dei cinque Atenei emiliano-romagnoli – Bologna, Ferrara, Milano Cattolica sede di Piacenza, Modena e Reggio Emilia, Parma – che hanno partecipato al progetto, con gli interventi dei borsisti neolaureati di area giuridico-economica che hanno lavorato sul tema della riorganizzazione e della digitalizzazione e dei giovani ricercatori del Laboratorio AI4Justice che hanno indagato il potenziale dell’intelligenza artificiale applicata alla giurisdizione.

L’impegno della Regione

Nel 2018 è stato approvato un primo progetto ’Justice’, operativo fino a fine 2021, che si è occupato di micro-riorganizzazione degli uffici giudiziari. Nel 2020 è partito anche il progetto ER4Justice che ha messo al centro della discussione il tema del dato, della tecnologia e del digitale. Complessivamente i due progetti sono stati finanziati per oltre 2 milioni di euro e hanno visto l’attivazione di oltre 120 borse di ricerca (87 su Justice e 35 su ER4Justice) e 6 assegni di ricerca.

Il progetto negli uffici giudiziari

I borsisti hanno operato in sinergia col personale giudiziario in qualità di osservatori, rilevando criticità e punti di forza, consuetudini procedurali e possibilità di miglioramento, per poi mettere a punto gli strumenti digitali necessari. Affiancando quotidianamente il personale delle cancellerie, sono stati analizzati i livelli di digitalizzazione e fornite possibili soluzioni, come ad esempio l’alberatura omogenea dei fascicoli digitali per migliorarne la leggibilità.

I ricercatori del Laboratorio AI4Justice hanno operato sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel diritto penale, civile, amministrativo, sociologico giuridico per garantire un certo grado di uniformità nei casi omogenei e ripetitivi, e dunque di equità della sanzione punitiva, fornendo uno strumento di facilitazione al pronunciamento dei giudici.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito er4justice.fondazionecrui.it