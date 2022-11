Leggere le bollette, martedì incontro con Adiconsum in zona stazione

‘Bollette, rincari, truffe’, si chiama così l’evento organizzato da Incontri impossibili che si svolgerà martedì 15 novembre alle ore 17 in piazza Domenica Secchi, in zona stazione.

Un esperto di Adiconsum, l’associazione per la tutela dei consumatori promossa dalla Cisl, spiegherà come leggere le bollette, come evitare contratti non richiesti e come affrontare i rincari nei costi dell’energia.

L’evento si svolge nell’ambito del progetto Enter finanziato dalla Fondazione Manodori. L’accesso è libero; per info telefonare al numero +39 333 3007079