25 novembre a Crevalcore: un ricco calendario di eventi e di opere collettive

Un novembre denso di iniziative sul territorio crevalcorese per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dal 1° novembre e fino al 30 novembre 2022, presso la Biblioteca comunale, è possibile trovare la proposta bibliografica e filmografica “Mai più sole”: libri e dvd che raccontano le donne, la fragilità e la forza.

Il 26 novembre 2022, alle ore 11,00, presso il giardino “Donatori di Vita” in via Trombelli, in pieno centro storico, verrà inaugurata la ‘Panchina Rossa contro la violenza sulle donne’. La Panchina Rossa è il frutto del lavoro di consiglieri e consigliere comunali che hanno restaurato una panchina già esistente. Accanto alla panchina inoltre verrà installato un totem sul quale verranno riportati i numeri utili alle donne vittime di violenza.

All’inaugurazione interverrà il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli, e parteciperanno le consigliere ed i consiglieri comunali. “Siamo molto soddisfatte e soddisfatti – dichiara la consigliera comunale Gessica Barbieri, incaricata alle Pari opportunità – per questo sforzo comune che ha prodotto anche un segno tangibile nel nostro territorio. Oltre al mantenimento dei servizi di sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza e alle azioni di prevenzione sul territorio, sentivamo la necessità di un elemento che simbolicamente rendesse ancora più evidente il nostro impegno. E’ stato un lavoro collettivo molto proficuo così come la nostra partecipazione al progetto che si sta realizzando a Palata Pepoli.”

Il 7 dicembre 2022 alle ore 18,00 nella frazione di Palata Pepoli, nel parco adiacente la chiesa di S. Giovanni Battista, verrà esposta l’opera collettiva contro la violenza intitolata “Rosse di Vita” e ideata da UDI Crevalcore, associazione Palata e Dintorni e parrocchia di Palata Pepoli. Queste associazioni nei scorsi giorni hanno invitato le persone della zona a realizzare delle formelle di lana rossa che decoreranno poi l’albero di Natale della frazione. Contestualmente all’inaugurazione di questa opera collettiva, verranno accese le luminarie e seguirà l’evento “Aperialbero”, ovvero un momento conviviale per stuzzicare qualcosa insieme ed introdurre le festività.