Rissa in strada a Pianoro, quattro denunce dei carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno deferito all’Autorità Giudiziaria Orinaria e Minorile, quattro ragazzi: un 19enne di origini tunisine, celibe, disoccupato; un 18enne di origini ecuadoriane, celibe, studente, con cittadinanza italiana e precedenti di polizia; un 20enne bolognese, celibe, disoccupato, con precedenti di polizia e in ultimo un 17enne bolognese, studente, incensurato; tutti dovranno rispondere dei reati di lesioni personali, rapina, danneggiamento e percosse.

Dopo la richiesta di intervento, giunta sul 112 la notte del 23 ottobre scorso per una violenta lite in corso che vedeva coinvolte numerose persone in via delle Resistenza nel comune di Pianoro, persone sul posto per partecipare ad una serata musicale a tema, alcune pattuglie dei Carabinieri sono confluite dove ad attenderle erano rimasti solo i cinque ragazzi e una ragazza, di età compresa tra 18 e i 21 anni, tutti coinvolti nella vicenda.

L’attività svolta successivamente dai militari, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito di individuare gli autori del pestaggio e dei danneggiamenti alle auto, identificati grazie anche ad alcuni testimoni presenti. I quattro indagati, in concorso tra loro, senza alcun apparente motivo, danneggiavano prima il parabrezza dell’autovettura di proprietà di un ragazzo bolognese di 19 anni, procurandogli anche lesioni personali consistite in “politrauma contusivo-frattura delle ossa nasali e contusioni del volto e del collo” guaribili in 10 giorni, oltre a danneggiare, fino alla completa rottura del finestrino, l’autovettura all’interno della quale aveva cercato riparo, un altro ragazzo bolognese di 18 anni, il quale riportava lesioni personali consistite in “trauma facciale e frattura ossa nasali” guaribili in 7 giorni, entrambi colpiti con calci e pugni al volto. Durante l’aggressione, la banda spintonata e minacciava un’amica 17enne dei due ragazzi aggrediti, alla quale veniva sottratto un piumino North Face, un Iphone 13 Pro e una sigaretta elettronica.