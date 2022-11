Rifiuti, a Bologna niente più chiave meccanica per aprire i cassonetti dell’organico

Da lunedì 14 novembre a Bologna non servirà più la chiave meccanica per aprire i cassonetti del rifiuto organico. Su richiesta del Comune, Hera procederà infatti in maniera graduale alla sua rimozione da ogni contenitore. Si inizierà dal quartiere Borgo Panigale-Reno poi verranno coinvolte via via le altre aree della città in questo ordine: Navile, San Donato-San Vitale, Savena, Santo Stefano ed infine Porto-Saragozza. Hera prevede di terminare questa attività entro l’anno, considerando che i cassonetti coinvolti sono 2.900.

Per comunicare ai cittadini la novità, contemporaneamente alla rimozione della serratura verrà applicato sul contenitore un apposito adesivo informativo (in allegato l’immagine). Da quel momento il contenitore sarà a libero accesso.

L’Amministrazione intende fare leva sul senso civico dei cittadini bolognesi in uno spirito di fiducia e collaborazione.

Si raccomanda il corretto utilizzo dei cassonetti e quindi il conferimento all’interno dei soli rifiuti organici raccolti in sacchetti compostabili. Per ogni dubbio sui rifiuti organici conferibili è sempre a disposizione l’app Il Rifiutologo, in cui è possibile ricercare la corretta modalità di conferimento di ogni tipo di rifiuto.