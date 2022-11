Chiusure programmate su A1, A14, Tangenziale di Bologna e Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona/Pescara.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Rimini-San Marino, SS16 adriatica, Viale Enrico Berlinguer, per rientrare sulla A14 alla stazione di Riccione.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di posa new jersey e modifica della segnaletica, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti svincoli:

-svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro/A14;

-svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli;

-svincoli 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14. Saranno, inoltre, regolarmente aperte le entrate verso San Lazzaro, degli svincoli 7 Bologna Centro e 7bis SS64 Ferrarese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Corticella, Via G. Bertini, Via William Shakespeare, Via Aposazza, Via Stalingrado-SS64 per Ferrara e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro;

per chi da Casalecchio è diretto verso la A13 Bologna-Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, in direzione di Casalecchio, fino all’immissione sulla A13.

******

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 e Via Granarolo ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.