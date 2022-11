Moda Makers: aumentano le presenze internazionali alla 14^ edizione

“Considerando il periodo, posso affermare di essere veramente molto contenta, davvero oltre le mie aspettative. Spero che si continui con decisione a puntare su questa fiera e che anche le ditte che in questa edizione non hanno partecipato tornino a sfruttare questa grande opportunità per il territorio”: è con queste parole che Gisella Meschiari, della ditta carpigiana GIL, commenta i risultati di Moda Makers appena conclusasi a Modena.

Si chiude infatti con un risultato positivo la 14^ edizione della fiera internazionale delle PMI del fashion che si è svolta a ModenaFiere dall’8 al 10 novembre.

Segnali incoraggianti che arrivano proprio dal versante più importante, quello delle presenze internazionali, aumentate, sul totale dei visitatori, rispetto all’edizione dello scorso maggio.

Un dato non scontato, considerando le perduranti incertezze e turbolenze internazionali, con le inevitabili ricadute sul settore, che conferma la vocazione all’export della manifestazione.

Soddisfazione anche da parte di Enrico Corradi, titolare di Cocoba: “Il quadro della partecipazione è positivo: grazie alla fiera nascono delle opportunità, conosciamo persone e contatti che, fino a oggi, si sono sempre concretizzati nel dopo-manifestazione. Non esserci significherebbe perdere delle occasioni davvero interessanti”.

A toccare con mano le Collezioni Autunno/Inverno 2023/2024 delle 27 aziende partecipanti sono stati visitatori provenienti, tra gli altri, da Spagna, Taiwan, Germania, Belgio, Israele, Lituania, Olanda, Portogallo, USA, Giappone. Ovviamente nutrite anche le presenze di operatori dell’abbigliamento da tutta Italia.

Apprezzata anche Moda Makers Fashion Party, organizzato a Carpi da SGP Grandi Eventi e riservato ai buyer e alle aziende: un appuntamento concepito per mostrare ai visitatori della fiera le eccellenze del territorio, tra moda, arte ed enogastronomia, e incontrarsi anche al di fuori degli stand della fiera in un’occasione di diletto.

L’appuntamento con la prossima edizione di Moda Makers sarà, sempre a Modena, dal 9 all’11 maggio 2023, con le Collezioni Primavera/Estate 2024.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.modamakers.it.